Banda dei dossier, l'imprenditore Sbraccia indagato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso

romano Lorenzoe il legale della sua Fenice spa, Umberto Buccarelli, sono indagati perdalnell’ambito dell’indagine milanese sui presunti spioni della società Equalize. Stando alla ricostruzione della Procura i due risultano i mandanti, grazie ai contatti con la cosca Barbaro di Platì, di una tentata estorsionea carico della famiglia Motterlini titolare della G&G costruzioni che aveva un contratto con la Fenice spa dinella ricostruzione (110) di alcuni immobili a Pieve Emanuele.Oltre a loro e per il medesimo reato, come si legge in uno dei decreti di perquisizione, risultano indagati Giuseppe Trimboli classe ’77, Carmine Gallo, deceduto il 9 marzo, l’hacker Samuele Calamucci, Annunziatino Romeo (arrestato ieri), parente del pentito Saverio Morabito, e già coinvolto nell’inchiesta Sud-Nord, Francesco Barbaro, classe ’60, legato al ramo dei Barbaro “Pillaro”, Pasquale Barbaro, classe ’65 dei Barbaro “Rosi”, e Fulvio Cilisto che al momento dei fatti era ai domiciliari.