Balerdi alla Roma? Il Marsiglia tuona | 20 milioni bastano per un dito del piede sinistro

Si stanno piano piano esaurendo gli impegni dei giocatori con le proprie Nazionali, con i primi rientri che si materializzeranno in questi giorni.che si prepara dunque ad un finale di stagione bollente, fatto di tanti scontri diretti ma che si aprirà con l’insidiosa trasferta di Lecce, da passare indenne per proseguire al meglio la lotta al 4° posto. I discorsi extra campo però continuano ad essere un tema, da un Gasperini che flirta coni giallorossi ad un calciomercato che ha in Leonardoil nome più caldo per la difesa del futuro, un reparto che andrà puntellato.L’addio di Hummels è ormai scontato, vista la comunicazione al giocatore che il rinnovo del contratto non è una priorità, il riscatto di Nelsson a 10al momento appare lontano, ed occhio anche ad un N’Dicka osservato speciale di alcuni club di Premier League.