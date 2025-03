Ilrestodelcarlino.it - Bagno di folla alla Charity Night del Frontemare

Pienone al Top Clubper la: 700 posti a sedere,cena di gala, bruciati in poche ore. E 4mila euro, raccolti grazie ai numerosi sponsor, portati a casa donlus di Paolo Brosio. I fondi contribuiranno a finanziare i lavori, attualmente in corso, per la realizzazione del primo ospedale di pronto soccorso a Medjugorje. Un vero e proprio sold out per la quarta edizione della manifestazione organizzata dall’imprenditore Denny Montesi.diper i tanti ospiti vip presentiserata, a cominciare dall’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi che, nonostante le stampelle, è apparso in buona forma dopo l’ictus che lo aveva colpito lo scorso giugno. A condurre, in un mix di musica e moda, la showgir Sofia Bruscoli, coadiuvata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.