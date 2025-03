Spettacolo.periodicodaily.com - “Baciami forte”, Il Nuovo Singolo di Rosario Canale

Dal 28 marzo 2025 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 14 febbraio, un brano che affronta il distacco che i social hanno causato nelle relazioni, in particolare di coppia.“”, Un Messaggio di Amore e RealtàDal 14 febbraio 2025, ildi, intitolato “”, sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming. La canzone, che esplora le dinamiche del distacco nelle relazioni moderne, verrà trasmessa in rotazione radiofonica a partire dal 28 marzo 2025.Il brano “” affronta il tema del distacco causato dai social network nelle relazioni di coppia. Con la frase iniziale “Io non credo sia di moda dirti che ti amo”, il testo unisce romanticismo e realismo quotidiano.