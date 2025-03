Spettacolo.periodicodaily.com - Babele, Il Nuovo Singolo di Luigi Friotto Uscito il 21 Febbraio

Venerdì 212025 èsu tutte le piattaforme ildi, “”, che traccia e indica la rotta dell’ultimo progetto artistico del cantautore abruzzese, anticipandone l’album che arriverà a primavera.Un Messaggio di Speranza e Rivoluzione per “” diCon il suo”,ci invita a riflettere sul significato delle parole e sulla nostra capacità di comunicare in un mondo sempre più isolato e distante. Infatti, la musica ha il potere di curare le inquietudini e di accompagnarci lungo il percorso della vita.Guarda il video di “”Dal 21, ildiè disponibile su tutte le piattaforme digitali. “” anticipa l’album che il cantautore abruzzese pubblicherà in primavera, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso artistico.