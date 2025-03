Ilrestodelcarlino.it - Avvocatessa trovata morta in casa, Concas assolto: non l’ha uccisa. Verdetto ribaltato dopo 8 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 24 marzo 2025 – Era il 29 settembre del 2017 quando il cadavere dell’Elena Morandi fu trovato all’interno del suo appartamento di via Boccabadati. Secondo la pubblica accusa ad ammazzarla era stato Pasquale, ritenuto fino a ieri il serial killer modenese: avrebbe agito – veniva sostenuto – per rubare alla vittima, con la quale aveva una frequentazione, il computer e pochi spiccioli, approfittandosi del suo stato di ubriachezza, che la rendeva ancora più fragile. Oggi, però, la Corte d’Assise D’Appello hala precedente sentenza all’ergastolo, assolvendodall’accusa di omicidio volontario. Parliamo del magazziniere 53enne originario di Osilo già in carcere a seguito di una condanna a 24per l’omicidio della prostituta Arietta Mata, avvenuta a Gaggio di Castelfranco ad inizio del 2018.