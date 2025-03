Ilgiornaleditalia.it - Aviaria: Uk, rilevata per la prima volta in una pecora

Nella zona dello Yorkshire, il capo è stato abbattuto e al momento non risultato altri casi Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - Nel Regno Unito il virus H5N1 dell'influenzaè stato rilevato per lain una(abbattuta) di un gregge in una zona agricola dello Yorkshire.