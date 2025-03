Avengers | Doomsday Robert Downey Jr ha chiesto ai fratelli Russo di dirigere il film

Leggi su Cinefilos.it

Jr. haaidiilL’idea cheJr. dovesse interpretare uno dei cattivi per eccellenza della Marvel è precedente al suo ruolo di uno dei buoni per eccellenza. Quandoè salito sul palco vestito da Dottor Destino al Comic-Con di San Diego l’anno scorso è stato uno shock per quasi tutti, in gran parte perché aveva già salvato l’Universo Marvel nel ruolo di Tony Stark. Ma sembra che l’idea dinei panni del cattivo Victor Von Doom risalga a molto prima che l’attore venisse scritturato come alter ego di Iron Man, ovvero a I Fantastici 4 del 2005.Joe– che dirigerà i prossimi duedegliinsieme al fratello Anthony – ha recentemente rivelato chi ha avuto l’idea di riportare– non come Stark ma come cattivo dei Fantastici Quattro: nientemeno che il boss dei Marvel Studios Kevin Feige.