Avellino, al via i lavori di manutenzione del verde pubblico a Parco Manganelli

Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina i giardinieri del Comune sono all’opera a, per restituire agli avellinesi un polmonesempre più sicuro e decoroso. Fino al prossimo 28 marzo, ilresterà chiuso nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e 17, per consentire lo svolgimento delle operazioni diordinaria del.Rimonta del secco, rialzo delle chiome, pulizia delle alberature. Seguirà lo sfalcio dell’erba, volutamente posticipato per consentire la fioritura delle piante e la preziosa azione degli insetti impollinatoriL'articolo, al via ididelproviene da Anteprima24.it.