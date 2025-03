Superguidatv.it - Avanti Un Altro By Night, puntata speciale: quando in tv, anticipazioni ed ospiti

Novità in arrivo per “Un” di Paolo Bonolis che torna in prima serata con ladi “UnBy“. Ecco data di messa in onda,edUnBysu Canale 5:in tvTutto pronto per il ritorno di “UnBy” in prima serata su Canale 5. Paolo Bonolis e tutto il microcosmo del popolare quiz show di successo, campione d’ascolti della fascia preserale di Canale 5, torna a sorpresa in prima time con una“versione notturna”. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo 2025 dalle ore 21.20 con ladi “unBy” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va a rimpiazzare la serie tv “Il turco” con Can Yaman. Slitta ancora il progetto della serie televisiva diretta da Uluc Bayraktar con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro.