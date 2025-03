Davidemaggio.it - Avanti un Altro! By Night, i concorrenti arrivano da Ciao Darwin

Leggi su Davidemaggio.it

Andrà in onda giovedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5,un! By, “una trasmissione geneticamente modificata”, come recita il promo che segna il ritorno del game del preserale condotto da Paolo Bonolis in prime time.un! By: ospiti Maria De Filippi e PintusI protagonisti dello speciale non saranno persone comuni, come accade quotidianamente adun, né personaggi famosi, come si usa di solito fare in queste occasioni. A giocare adun! Bysaranno alcuni deireduci dalle scorse edizioni dishow di Bonolis.Tra gli ospiti, attesi Maria De Filippi – in una delle sue rare ospite in TV – e Pintus.Il montepremi finale del programma sarà devoluto al Ce.R.S., Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.