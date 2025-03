Laprimapagina.it - Autovelox, stop ai ricorsi: omologazione automatica per i dispositivi dal 2017

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti gliapprovati dal 13 giugnoin poi saranno consideratimente omologati. Il provvedimento, inviato a Bruxelles e atteso per luglio, metterà fine alle controversie legali che hanno portato all’annullamento di numerose sanzioni.L’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale (Asaps) esprime soddisfazione per la misura. Il presidente Giordano Biserni sottolinea che isistematici hanno spesso invalidato multe anche per eccessi di velocità gravi, minando la credibilità dei controlli stradali. “Finalmente chiarezza, la velocità è tra le principali cause di incidenti mortali”, dichiara.Tuttavia, i consumatori avvertono che gli apparecchi non conformi dovranno essere spenti per evitare nuovi contenziosi.