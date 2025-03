Ilgiorno.it - Autovelox in Lombardia, i controlli straordinari della Polstrada: limiti di velocità, multe e punti patenti persi

Milano, 24 marzo 2025 - Ecco dove saranno isul rispetto deldisu autostrade e strade lombarde da martedì 25 a sabato 29 marzo. Rispettare idiè un obbligo di legge ma anche soprattutto un comportamento per non mettere a rischio la vostra e altrui sicurezza. Iattuali Autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. Strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo Strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati. Le sanzioni Fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3sulla patente; Oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6sulla patente e sanzione accessoriasospensionepatente di guida da uno a tre mesi Oltre 60 km/h imassimi di– sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.