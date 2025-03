Bergamonews.it - Autostrada a4, settimana di chiusure: tutti i provvedimenti

Sarà unadiquella che si appresta a vivere l’A4 nel tratto tra Milano e Brescia, compreso quello bergamasco. Numerose restrizioni per consentire lavori di manutenzione dei pali della luce.Dalle 21 di lunedì 24 alle 5 di martedì 25 marzo, saranno chiuse la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia, e la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Palazzolo e di Seriate.Dalle 21 di martedì 25 alle 5 di mercoledì 26 marzo, invece, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni di Bergamo per chi viaggia verso Milano e di Grumello per chi viaggia verso Brescia.