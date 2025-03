Anteprima24.it - Auto in una scarpata, salvi madre e figlio

Tempo di lettura: < 1 minutoProbabilmente è stata una disattenzione la causa di un incidente stradale avvenuto questa notte a Cusano Mutri.Una Wolkswagen T-Cross con a bordo due persone,, è finita in unaprofonda un paio di metri. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell'vettura, ma è stato necessario il lavoro degli uomini e dei mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per recuperare la vettura. (foto repertorio)