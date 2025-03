Brindisireport.it - Auto in fiamme in piena notte: vigili del fuoco sedano l'incendio

SAN PIETRO VERNOTICO -inina San Pietro Vernotico. Ideldel comando provinciale di Brindisi sono intervenuti intorno alle ore 3.35 circa di lunedì 24 marzo, per sedare l'di una Fiat 500 in via Nitti. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i.