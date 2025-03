Ilgiorno.it - Autisti in fuga dalla Lombardia (anche) per il caro affitti: ecco le case a prezzi accessibili per attirare conducenti e macchinisti

Milano, 24 marzo 2025 – La Regionegarantirà alloggi a canone concordatoagli, aie al personale del trasporto pubblico locale. In sostanza per queste categorie di lavoratori avverrà quanto già accade per le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale sociosanitario. Oggi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Casa e all'Housing sociale Paolo Franco, di concerto con l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, ha approvato il protocollo d'intesa con le Aler, l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, che definisce iter e modalità d'azione per "rafforzare la stabilità sul territorio regionale" del personale delle aziende Tpl e ferroviarie. Franco: soluzione abitativa per chi rinuncia a trasferirsi qui perSi tratta di una misura che punta a rispondere alla difficoltà di reperireper i mezzi pubblici cittadinialla luce della corsa deidellein città.