Ilfattoquotidiano.it - Attivisti pro Palestina interrompono il Consiglio comunale a Ferrara, tensione col sindaco: “Complici del genocidio”

Una trentina di rappresentanti prohanno interrotto ildi, insultando ilAlan Fabbri. Lo riferisce il Comune e ilha postato sulla sua pagina Facebook un video di quanto avvenuto nel pomeriggio, con momenti ditra glie la polizia locale e un faccia a faccia che ha coinvolto lo stesso primo cittadino leghista. Tutto è avvenuto durante il dibattito sulle mozioni all’ordine del giorno relative alla situazione in Medio Oriente “Israele-: due popoli, due stati”. Alcuni rappresentanti, seduti in platea, hanno interrotto la seduta esibendo le bandiere dellae gridando “vergogna, vergogna”. Lo stesso gruppo, riferisce sempre il Comune, aveva già aggredito verbalmente il primo cittadino durante il suo passaggio in piazza Savonarola lo scorso settembre.