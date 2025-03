Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, spegnete subito il baby monitor. Qualcuno spiava il nostro bambino: la luce si accendeva da sola, dagli altoparlanti una voce inquietante

“Se siete mamme che usano la telecamera Owlet,quel coso e prendetene una che non dipenda dal Wi-Fi”. È l’appello accorato di Kelsey Rose, una mamma di Nashville, Tennessee, che, in un video su TikTok diventato virale in queste ore, ha raccontato la sua esperienza da incubo: ildel figlio di due anni sarebbe stato hackerato e utilizzato per spiare e spaventare il bimbo. Dall’altoparlante, infatti, usciva unasconosciuta che parlava a suo figlio nel cuore della notte.Un’esperienza che, secondo la donna, spiegherebbe il terrore notturno del: “Questo spiega perchéfiglio si svegliava terrorizzato nel cuore della notte, urlando a squarciagola”. Tutto è iniziato circa un mese e mezzo fa, racconta Kelsey Rose in un video successivo. Il marito, mentre cambiava il figlio maggiore, ha notato che larossa del, una Owlet Cam 1, era accesa: “Lasi accende solo quandoguarda attraverso l’app”, spiega la donna.