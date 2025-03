Attacco in Nord Israele due morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.35 La polizia riferisce di un sospettoterroristico nella valle di Jezreel e vicino a Yokneam, neldi, dove un aggressore ha aperto il fuoco contro civili ed è stato poi colpito e ucciso dagli agenti. Secondo i soccorritori, un uomo di 75 anni è morto per le ferite, mentre un 20enne è dato in condizioni critiche. L'attentatore ha prima tentato di investire in macchina le persone che aspettavano l'autobus, poi è sceso e ha cominciato a sparare.