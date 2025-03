Oasport.it - ATP Monaco di Baviera 2025, l’entry list e chi parteciperà: al via Berrettini e un altro azzurro

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della stagione sulla terra rossa europea, che entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana dopo la conclusione del Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento americano. Da lunedì 14 a domenica 20 aprile, in contemporanea con il prestigioso torneo di Barcellona, si terrà anche l’ATP 500 didi.Il torneo tedesco accoglierà alcuni tra i migliori tennisti al mondo, impegnati nel percorso di avvicinamento verso il Roland Garros (secondo Major della stagione, l’unico su questa superficie) che andrà in scena a cavallo tra fine maggio ed inizio giugno. Adiil seeding verrà guidato dal padrone di casa Alexander Zverev e dallo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente numero 2 e 4 del ranking mondiale.In una settimana che vedrà diversi giocatori azzurri in Catalogna (Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego), l’Italia verrà rappresentata nell’evento bavarese dai romani Matteoe Flavio Cobolli.