Oasport.it - ATP Miami, Novak Djokovic raggiunge Musetti agli ottavi. Eliminati Tsitsipas e Paul

Definiti i qualificatidi finale della parte bassa del tabellone principale del Masters1000 di. In casa Italia si è accolto con grande soddisfazione il passaggio di turno di Lorenzo, vittorioso in rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime per 4-6 6-2 6-3.Sul cammino del toscano ci sarà un incrocio di grande impatto storico/mediatico. Il riferimento è a, desideroso di dare una scossa alla propria stagione e a caccia del titolo n.100 in carriera. Il serbo (n.5 ATP) ha sconfitto l’argentino Ugo Carabelli (n.65 del ranking) con lo score di 6-1 7-6 (1) in 1 ora e 47 minuti di gioco. Solida la prestazione di Nole, al cospetto di un avversario che ha alzato il proprio livello nel secondo set, ma in maniera non sufficiente.Eliminazioni eccellenti quelle di Stefanose di Tommy