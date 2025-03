Oasport.it - ATP Barcellona 2025, l’entry list e chi parteciperà: Musetti faro del terzetto azzurro sulla terra catalana

Mancano ormai pochi giorni al via della stagione tennisticarossa europea, che comincerà di fatto la prossima settimana al termine del Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento americano. Uno degli eventi di spicco nel percorso di avvicinamento al Roland Garros sarà l’ATP 500 di, in programma dal 14 al 20 aprile.Il prestigioso evento catalano, previsto nella settimana successiva al Masters 1000 di Montecarlo, vedrà la partecipazione di alcuni top player internazionali e grandi speciai dellabattuta come il padrone di casa Carlos Alcaraz (due volte vincitore del torneo, nel 2022 e nel 2023), il norvegese Casper Ruud (campione in carica), il russo Andrey Rublev (top10), il greco Stefanos Tsitsipas (quattro volte finaa) ed il danese Holger Rune.Tra i possibili outsider di lusso del torneo c’è anche un giocatore italiano, Lorenzo, bronzo olimpico a Parigi 2024 e semifinaa anel 2023, che andrà a caccia di un exploit sul rosso iberico per macinare punti pesanti nel ranking in vista delle pesanti cambiali che si profilano all’orizzonte tra Queen’s e Wimbledon.