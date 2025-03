Oasport.it - Atletica, l’Italia non tradisce mai. Anche a Nanchino azzurri protagonisti e vincenti ma ci sono ancora punti deboli

I numerida urlo e su questo cipochi dubbi.dell’leggera rientra tra le grandi protagoniste a livello mondiale, batte record e infiamma gli appassionati cheogni giorno di più. Mai gliavevano conquistato due ori nella stessa edizione della rassegna iridata indoor e aarrivati quelli di Andy Diaz nel triplo e Mattia Furlani nel lungo.ha chiuso al quinto posto nel medagliere e addirittura al quarto nella classifica per Nazioni che tiene conto dei piazzamenti da finale:numeri da potenza mondiale e questa inizia ad essere una dolce routine.Nontutte rose e fiori, in casa azzurra, questo va detto, però le eccellenzetante, c’è ricambio esi può permettere di ottenere questi grandi risultati, nonostante le assenze di alcuni big assoluti, come Marcell Jacobs e tutti i componenti della staffetta 4×100, a Gianmarco Tamberi, a Nadia Battocletti e, a, a Larissa Iapichino, tanto per fare qualche nome altisonante.