Atelier Yumia The Alchemist Of Memories & The Envisioned: Guida per lo sblocco della moto

La Procella è unacicletta speciale presente nei materiali promozionali di. Questo veicolo innovativo permette di esplorare rapidamente e con agilità le vaste terre del continente. Prima di poterla utilizzare, tuttavia, è necessario avanzare in maniera significativa nella storia principale.Come sbloccare la ProcellaPer mettere le mani sulla Procella, devi innanzitutto raggiungere la Regione di Sivash, punto cruciale del gioco. Qui assisterai ad alcune scene animate che segnano l’iniziotua avventura in questa regione. Dopo questa introduzione, avrai la possibilità di affrontare diverse missioni per aiutare gli abitanti del villaggio.Per ottenere rapidamente la Procella, è consigliabile dare priorità alla missione assegnata dal personaggio vicino alla pila di rottami nel villaggio.