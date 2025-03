Sport.quotidiano.net - Atalanta, la frecciata di Samardzic a Gasperini: “Spero che ora mi faccia giocare di più”

Bergamo – Nell’che ha frenato in termini di risultati da Natale in poi ci sono due giocatori, attesi, mancati all’appello invernale: Charles De Ketelaere, calato fisicamente da gennaio dopo aver però garantito 11 gol e 10 assist in tre mesi straordinari, e il discontinuo Lazar. Il 23enne fantasista serbo finora è la mezza delusione stagionale: in 37 presenze appena due gol in campionato, cinque con le varie coppe, solo due decisivi. In campionato l’ex Udinese non segna da novembre. A giugno l’eserciterà il riscatto obbligatorio dall’Udinese alla quota fissata per 20 milioni.doveva essere l’erede del Koopmeiners ammirato nel triennio bergamasco, di fatto è diventato un po’ il clone del Koopmeiners visto finora a Torino. Il serbo classe 2002, che rappresenta comunque un investimento nel lungo periodo, per le prossime stagioni, sembra aver dato segni di ripresa con la sua nazionale, giocando due gare da titolare e segnando una splendida rete di sinistro giovedì a Vienna nel pareggio contro l’Austria.