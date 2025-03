Lettera43.it - Assodire sostiene la ricandidatura di Carlo Messina a ceo di Intesa Sanpaolo

, l’Associazione degli investitori responsabili, ha annunciato il sostegno dei propri associati alladicome ceo di, in vista della prossima assemblea del Gruppo. L’ha comunicato una nota dell’organismo che riunisce le tre principali Casse previdenziali per patrimonio – Enpam, Cassa Forense e Inarcassa – oltre al fondo di previdenza complementare Fondoposte. Complessivamente, i suoi soci detengono il 2,09 per cento delle azioni di. L’Associazione, guidata dal presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, ha riconosciuto gli «ottimi risultati raggiunti dalla banca» sotto la sua guida die auspica che quest’ultimo «possa continuare a garantire la sua leadership, contribuendo alla crescita e al consolidamento dell’istituto nei prossimi anni».