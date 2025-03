Corrieretoscano.it - Assegno Unico Universale 2025: scopri le novità che ti semplificano la vita

ROMA – Nel mondo delle politiche sociali italiane, l’rappresenta un pilastro fondamentale per le famiglie con figli a carico. Questo strumento, che ha riscosso un grande successo fin dal suo lancio, continua a evolversi e a migliorare per rispondere alle necessità di milioni di nuclei familiari. Nel, l’Inps ha introdotto, con la circolare 33, delle modifiche sostanziali, che si riflettono non solo sul calcolo dell’importo, ma anche sulle modalità di accesso e sulle nuove agevolazioni previste.Rinnovo automatico delle domandePer chi ha già presentato una domanda die l’ha vista accettata, ilsi presenta all’insegna della semplificazione. Non sarà necessario fare una nuova richiesta per l’ottenimento dell’, grazie al rinnovo automatico delle domande approvate.