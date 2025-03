Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, le vendite sono eccellenti in UK: è il lancio più grande del 2025

Leggi su Game-experience.it

si conferma un successo eccezionale, visto che la nuova opera di Ubisoft è riuscita ad imporsi come il piùvideoludico dell’anno nel Regno Unito. Secondo i dati preliminari di GFK, il nuovo capitolo della saga Ubisoft ha superato comodamente Monster Hunter Wilds nelleretail e ha venduto più copie fisiche nella prima settimana rispetto a Star Wars Outlaws nei suoi primi tre mesi di disponibilità.Nonostante il risultato impressionante, leiniziali dirimangono comunque inferiori a quelle diValhalla nel 2020. Tuttavia, Ubisoft ha grandi piani per mantenere alto l’interesse dei giocatori, grazie a un piano di aggiornamenti post-che includerà espansioni e miglioramenti grafici, come l’ottimizzazione per PS5 PRO.