Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, il team di sviluppo ha scritto un messaggio ai giocatori

Leggi su Game-experience.it

Dopo il grande successo ottenuto al lancio, ildidiha deciso di pubblicare unspeciale alla community. Gli sviluppatori hanno quindi condiviso il proprio entusiasmo e la gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando l’importanza delle reazioni dei fan nel dare senso a tutto il lavoro svolto. Il, diffuso ufficialmente, ha evidenziato come gli sviluppatori abbiano trascorso il weekend leggendo i commenti sul subreddit dedicato ad, rimanendo profondamente colpiti dalle parole di apprezzamento e dalle emozioni espresse dai.Nel, ilha sottolineato quanto sia stato significativo per loro vedere i fan interagire con il mondo di, condividendo impressioni, teorie e celebrazioni.