Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows conquista la classifica UK, crollano le vendite di Monster Hunter Wilds

Leggi su Game-experience.it

Il debutto dinel Regno Unito è stato un successo: il nuovo capitolo della celebre saga Ubisoft hato la vetta dellasettimanale dei giochi più venduti in formato retail. Il risultato conferma il continuo interesse dei giocatori per la serie, che si rinnova con un’ambientazione inedita.A sorpresa, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition si è posizionato al secondo posto, un risultato notevole considerando che si tratta di una remaster di un JRPG (un genere che non realizza di solitoaltissime). Sul podio troviamo anche Astro Bot, che ha guadagnato posizioni rispetto alla settimana precedente.Dall’altra parte,, dopo un lungo periodo ai vertici, è scivolato fino alla decima posizione. Il calo era prevedibile: il gioco ha mantenuto un forte impatto nelle settimane precedenti, ma le nuove uscite hanno inevitabilmente sottratto parte dell’attenzione.