"Assalto" ai luoghi storici. Migliaia alle Giornate Fai

Il maltempo non ferma le ‘di primavera del FAI’, l’ormai storica iniziativa con cui il Fondo per l’Ambiente Italiano permette ai cittadini di visitare ipiù belli del territorio, dal punto di vista storico, artistico, paesaggistico e naturalistico. Nonostante la pioggia caduta per buona parte della giornata di ieri, l’iniziativa ad Ancona e dintorni ha avuto grande successo, a conferma che la voglia di scoprire e riscoprire il proprio patrimonio culturale da parte della gente è sempre più forte. Monica Manzotti, capo delegazione del FAI nel capoluogo, che ha avuto come punto di osservazione l’ex Rifugio dell’ex Carcere di Santa Palazia, rivela che "sabato ci sono stati trecento visitatori, mentre oggi (ieri per chi legge, ndr) oltre un migliaio. Certo, senza la pioggia avremmo avuto un venti per cento in più di persone, ma la maggior parte di quelli che vogliono seguire la nostra iniziativa sfidano il maltempo".