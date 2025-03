Secoloditalia.it - Askatasuna, basta impunità. Il ministro Zangrillo: “Va chiuso subito, ma quale centro culturale…”

Leggi su Secoloditalia.it

Fermare l’delsociale, decennale palestra di violenza dell’estrema sinistra, zona franca sotto il controllo di autonomi e antagonisti coccolati dall’amministrazione comunale guidata dal dem Lo Russo. Che smania per ‘sanare’ il contenzioso per l’occupazione abusiva dello stabile che dura da decenni. Il governo e Fratelli d’Italia ribadiscono la necessità di cambiare rotta. Chiudere ilsociale campione di violenza e sequestrare l’edificio da cui partono quotidiane provocazioni alle forze dell’ordine e aggressioni in un clima di tolleranza ‘inaccettabile’.si distingue nel panorama dell’antagonismo per l’estrema violenza dei militanti, alcuni dei quali sono attualmente a processo anche per associazione a delinquere., FdI:, lo stabile va sequestrato“Le forze dell’ordine sono le uniche che possono garantire l’ordine tramite la forza.