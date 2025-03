Veronasera.it - Asfaltature, strade e marciapiedi che saranno sistemati nei prossimi giorni

Leggi su Veronasera.it

Prosegue il piano delle nuovedi Verona per sistemare e riqualificareammalorati nei diversi quartieri. Un piano già in corso che si caratterizza per il fatto di essere continuativo e quindi prosegue senza sosta.Di recente, sono stati completati i lavori in.