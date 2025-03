Dilei.it - Ascolti tv del 23 marzo, Che tempo che fa sfida Le Iene e Tradimento

Un palinsesto variegato quello di domenica 24: su Rai1 in diretta dallo stadio Iduna Park a Dortmund è andato in onda lo scontro Germania-Italia, mentre su Rai2 era in programma l’appuntamento con il film drammatico La sostituta.Su Rai 3 Riccardo Iacona ha portato ancora una volta le inchieste di PresaDiretta; spazio poi all’informazione su Rete4 con Giuseppe Brindisi e la trasmissione Zona Bianca. Appuntamento ormai irrinunciabile su Canale5 per gli appassionati con la dizi turca di Mediaset,, amatissima dal pubblico. Su Italia1 sono tornate le inchieste inedite di Lecon la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, e sul Nove imperdibile la puntata di Cheche fa, con una Lorella Cuccarini definita da Fabio Fazio “Rambo” che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera e con una Luciana Littizzetto scatenata (come al solito) che ha messo in imbarazzo la sua spalla.