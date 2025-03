Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, buon margine per la salvezza. Ma è una delle poche note positive

L’guarda con fiducia al traguardo. Il punticino di Pontedera (1-1) ha permesso alla formazione guidata da Mimmo Di Carlo di dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Arezzo (1-0) una settimana prima, ma ancora una volta però la squadra si è mostrata incapace di offrire una prestazione adeguata, mancando la possibilità di cambiare ritmo di fronte ad uno scenario favorevole. Esattamente nel pieno rispetto del copione recitato dall’inizio della stagione fino a questo momento. A cinque appuntamenti dalla fine il Picchio si ritrova a poter difendere unvantaggio sulla zona playout dove la Lucchese rincorre con sette punti di ritardo, mentre davanti il decimo piazzamento playoff – attualmente detenuto dal Gubbio con 41 punti e l’unico probabilmente ancora in palio per il gruppone di metà classifica – resta a quattro lunghezze.