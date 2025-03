Metropolitanmagazine.it - Arriva Ryanair Prime, il programma per gli abbonati: quali sono i vantaggi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Solo 250.000 posti per i futuri: è la novità lanciata dalla compagnia aerea low cost, che lancia nuovodi sconti in abbonamento. Per chi viaggia almeno 12 volte all’anno ilpermette di ripartire la spesa dell’abbonamento, che ha un presso di 79€ per un abbonamento di 12 mesi., il servizio in abbonamento:Stando a quanto riportato sul sito, iincludono posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese) riservate. Nel comunicato si legge: “offre da quattro decenni le tariffe più basse (e i migliori servizi) in Europa, e ora stiamo ampliando la nostra leadership sui prezzi con il lancio del nostro entusiasmante nuovodi sconti in abbonamento.