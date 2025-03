Romadailynews.it - Arriva la terza tappa della Fiera del Cioccolato Artigianale: dal 28 al 20 marzo all’EUR

Amanti del, preparatevi a vivere un’esperienza sensoriale unica: questo weekend, Roma ospita ladele Dolcezze d’Italia, un evento che celebra il dolce più amato al mondo con un viaggio indimenticabile nei suoi sapori e nelle sue varianti più golose. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di, che potranno indulgere senza pensieri alla dieta.Dal 28 al 30, lasi terrà, presso la scalinata di San Pietro e Paolo. Un evento che promette di soddisfare ogni palato, con una varietà incredibile di dolcezze artigianali: cioccolatini alla grappa, al lime, al pistacchio, praline al rum, torroni, biscotti e il rinomatodi Modica. E come se non bastasse, quest’anno ci sarà anche una novità assoluta: ildi Dubai!Ma non si tratta solo di assaporare prelibatezze: durante laavrete anche l’opportunità di incontrare i Maestri delPerugini, che vi guideranno alla scoperta di tutte le fasilavorazione del cacao.