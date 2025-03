Ilfattoquotidiano.it - Arrestati a Monaco di Baviera cinque attivisti di Ultima Generazione. L’accusa è di associazione a delinquere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per il clima sono stati accusati e incriminati perdalla Procura didi. Ad annunciarlo è stato l’ex gruppodi cui glifanno parte:sarebbe quella di aver costituito un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati. Accusa descritta dall’organizzazione ambientalista come “attacco all’impegno della società civile quale pilastro della democrazia”. Sarà ora il tribunale bavarese a dover stabilire se ci sarà o meno il processo: gli accusati rischiano fino a 10 anni di carcere.La co-fondatrice e portavoce del gruppo Carla Hinrichs, che è tra gliaccusati, resta ferma sulle sue posizioni, sostenendo la causa e anticipando nuove forme di protesta per nuovi obiettivi. “Qualcosa di nuovo, qualcosa di grande” sta per arrivare, chiosa la 27enne.