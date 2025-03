Universalmovies.it - Ariano International Film Festival | Ralph Macchio in volo verso le sue origini

avrà l’onore di ospitare la star hollywoodiana, qui in terra irpina per riscoprire le sue.Reso famoso per la celebre saga cinematografica “Karate Kid“, e successivamente per il recente successo dello spin-off televisivo “Cobra Kai“, l’attore hollywoodianosarà protagonista di uno speciale incontro col pubblico irpino il prossimo 8 aprile 2025. L’evento, organizzato in collaborazione con, porterà il grande cinema al pubblico locale, ma darà anche occasione alla stella hollywoodiana di riscoprire le sueitaliane.L’evento sarà gratuito con posti limitati, con prenotazioni aperte fino al prossimo 31 marzo.Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa ufficiale offerto da