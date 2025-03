Lortica.it - Arezzo, sedili svitati su un bus: indagini in corso grazie alle telecamere

Autolinee Toscane ha incaricato i propri legali di valutare un’eventuale denuncia per danneggiamento dopo che alcunidi un autobus interurbano sono stati manomessi. L’episodio è avvenuto su un mezzo in servizio nelle tratte 15B (Capezzine-Foiano della Chiana) e LS9 (Foiano della Chiana-Lucignano).Il danneggiamento ha riguardato la svitatura di alcune sedute dai rispettivi supporti, compromettendo la sicurezza dei passeggeri e arrecando un danno al mezzo. L’azienda ha immediatamente ritirato il bus dalla circolazione per le necessarie riparazioni, causando inevitabili disagi per l’utenza.Autolinee Toscane ricorda che tutti i propri mezzi sono dotati di videosorveglianza e che le immagini registrate vengono conservate e forniteautorità competenti su richiesta. In questo caso, il materiale video è già stato acquisito per supportare lee individuare i responsabili.