Juventusnews24.com - Ardoino continua a far sognare i tifosi: «Vogliamo riportare la Juve ai fasti del passato. Tudor? Sono ottimista. Possiamo supportare il club per duemila anni e puntare al Triplete»

di RedazionentusNews24a fardellantus: tutte le dichiarazioni del CEO di Tether sul momento dei bianconeriIl CEO di Tether Paoloha parlato a TeleLombardia per analizzare le ambizioni dellantus del futuro ribadendo la volontà di collaborare con la dirigenza bianconera.PAROLE – «Vorremmo partecipare alla rinascita dellantus. Il mio slogan è ‘Makentus great again’.laaidel. Speriamo di collaborare in futuro con la dirigenza. Non siamo entrati per speculare».– «molto. Spero che laarrivi in Champions. Per la prossima stagione non mi dispiacerebbe Mourinho come tecnico. Economicamente le risorse non ci mancano:ilperal».