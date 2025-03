Ilrestodelcarlino.it - Arcivescovado: "Polo museale, mancano ancora i soldi da Roma"

Renata Baccin, 85 anni, è una veterana del Fai. "Li compio proprio oggi, da 20 anni faccio la volontaria tra i luoghi della bellezza. Un’esperienza indimenticabile". Ieri mattina era tra le stanze del Palazzo Arcivescovile, preso d’assalto dai visitatori per le giornate Fai di primavera. Una lunga coda che si snodava da Corso Martiri della Libertà fino al listone, ininterrotta, per ore. A fare da ciceroni gli studenti del liceo Roiti, l’entusiasmo di aprire le porte di un luogo simbolo. Un luogo sospeso, in attesa. Monsignor Stefano Zanella è il direttore dell’ufficio tecnico della diocesi Ferrara-Comacchio. Spiega: "Stiamo aspettando i fondi del ministero per gli ultimi lavori nel Palazzo Arcivescovile. Lavori che ci auguriamo possano partire entro quest’anno". L’obiettivo è quello di realizzare il museo diocesano.