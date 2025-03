Metropolitanmagazine.it - Approvato a Parigi un referendum che vieterà le auto in cinquecento strade della città

Ladel futuro sarà decisamente più green, stando ai risultati delcittadino svoltosi ieri per decidere riguardo alla chiusura al traffico e alla creazione di spazi verdi incapitale. L’iniziativa è stata accolta dal 66% deini, mentre il “no”, ha vinto soltanto in tre arrondissement (il settimo, l’ottavo e il sedicesimo), che si trovano nei pressiTour Eiffel e che hanno un’amministrazione municipale di destra. L’affluenza, in ogni caso, è stata piuttosto bassa: si è recato alle urne solo il 4% degli aventi diritto, circa cinquantaseimila persone. Si tratta di numeri ancora inferiori rispetto a quando, nel 2023, si decise di vietare i monopattini elettrici a noleggio, o a quando, l’anno seguente, si votò per aumentare le tariffe dei parcheggi per i SUV.