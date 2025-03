Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 marzo 2025 | Trono Classico e Over

, lunedì 24è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 24, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diProtagonista diè Sabrina Zago. L’ex fiamma di Giuseppe ha deciso di ricominciare e ora sta conoscendo meglio Sebastiano, un cavaliere che aveva già partecipato al programma nel 2018. I due sono usciti insieme, poi la dama lo ha ospitato in camera per una doccia e hanno cenato in hotel. Non mancheranno le discussioni. Al centro studio anche Alessio Pili Stella, che ha deciso di chiudere il rapporto con Luana per concentrarsi su Valentina, la nuova dama del parterre.