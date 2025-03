Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 24/03/25: discusso ex cavaliere torna in studio, un altro abbandona il programma dopo gli attacchi di Tina e Gianni

Sono da poco terminate le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Cosa vedremo in onda nei prossimi giorni? Ecco qualche anticipazione fornita come di consueto da Lorenzo Pugnaloni.cheche va in quel del parterre del Trono over:Si parte da un ritorno di un noto, ovvero di Vincenzo La Scala (che era uscito dalinsieme a Ilaria Volta). Ha chiamato per corteggiare Agnese De Pasquale, lei lo tiene e dice che ille aveva già spoilerato il suo ritorno su Instagram dato che le aveva scritto. Lei afferma che non ha pregiudizi sul percorso passato di Vincenzo in trasmissione e che lo conoscerà così, per poi valutare.Damiano ha lasciato loda parte di, Morena e Gloria hanno fatto notare a lui che sanno che non è una persona chiara, che ha detto bugie sulla sua vita sociale e sulle serate in discoteca, dipingendosi per una persona che non è.