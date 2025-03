Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 24 marzo: Alfonso Signorini nei guai col televoto

Siamo giunti alla semifinale del: nella serata del 24condurrà una puntata ricca di colpi di scena. E così, ormai a un passo dalla puntata finale, si parlerà di amicizie finite, senza dimenticare quelle che saranno le ultime eliminazioni di questa edizioni e la nomina di un nuovo finalista: l’appuntamento del reality show si preannuncia già imperdibile. Anche perché è ormai vicinissima la finale, prevista per il 31, che incoronerà il vincitore., ledel 24Nella Casa più spiata d’Italia, neanche a dirlo, la tensione è alle stelle: i concorrenti stanno cercando in tutti i modi di accaparrarsi i posti rimasti accanto ai già finalisti, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Ovviamente tutto è ancora da decidere, anche se secondo i sondaggi potrebbe essere Helena Prestes a giocarsi il tutto e per tutto nella puntata finale insieme ai suoi compagni d’avventura.