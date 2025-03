Reggiotoday.it - Anpi Ruggero Condò: in partenza l'iniziativa con OttolinaTV e Giuliano Marrucci

Leggi su Reggiotoday.it

Anpi Ruggero, Movimento per la Rinascita Comunista e Collettivo Strada Comune, ospiterà alla Casa del Popoloun'importantecon.Appuntamento lunedì 24 marzo alle ore 18 a Reggio Calabria in Via Pio XI n. 94/D.L'evento sarà incentrato.