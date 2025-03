.com - Anna sarà premiata ai Billboard Women in Music Awards 2025 di Los Angeles

riceverà il premio Italy’s Global Woman of The Year aiindi Losriceverà il premio Italy’s Global Woman of The Year aiin, che si terranno il prossimo 29 marzo allo YouTube Theatre di Los. L’artista italiana,come Donna dell’Anno daItalia, volerà negli Stati Uniti epresente alla cerimonia accanto ad altre superstar internazionali del calibro di Doechii,come “Donna dell’Anno” a livello globale, Gracie Abrams (“Miglior autrice dell’anno”), Glorilla (“Powerhouse”), Jennie delle Blackpink (“Global Force”), Tyla (“Impact Award”), Meghan Trainor (“Hitmaker”) ed Erikah Badu (“Icon”).Ogni anno l’eventoindipremia le artiste, le creatrici, le produttrici e le dirigenti donne dellaa mondiale per il loro contributo all’industria e alla comunità.