Anna Oxa in concerto al Lignano Sunset Festival 14 luglio 2025

Leggi su Udine20.it

IldiSabbiadoro si arricchisce di un nuovo evento ospitando un’autentica leggenda della musica italiana,Oxa, cantante capace di vendere oltre 20 milioni di dischi nel mondo, che in questosarà nuovamente live sui più importanti palchi dell’estate con il suo nuovo tour “Voce Sorgente”, prodotto da Oxarte. Dopo aver conquistato l’ennesimo disco di Platino con “Un’emozione da Poco”, l’artista è pronta a emozionare ancora il pubblico. Sul palco sarà accompagnata da quattro talentuosi polistrumentisti in un’esperienza coinvolgente che celebra la potenza dell’acqua e la magia di una voce inimitabile. Il nuovo tour diOxa farà quindi tappa all’Area Alpe Adria diSabbiadoro il prossimo 14(ore 21.30), evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.